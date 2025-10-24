Em meio a reestruturação da base e um dia após a reação dos vereadores pela divulgação pelo Giro de uma apuração do Paço de pagamentos a lobistas pela intermediação de emendas parlamentares, que motivou reunião fechada no gabinete da presidência e audiência do prefeito Sandro Mabel (UB) com a mesa diretora, a Câmara Municipal de Goiânia confirmou com folga todas as matérias do Executivo na sessão ordinária desta quinta-feira (23).As novas vitórias da Prefeitura de Goiânia tiveram como principal justificativa apontada nos bastidores pelos vereadores a análise de que as propostas que estavam em trâmite são de “apelo popular” e interessam “tanto a Câmara como a Prefeitura”. As aprovações incluíram o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis 2025, e a manutenção de dois vetos do prefeito a projetos de lei de autoria de Denício Trindade (UB) e Aava Santiago (PSDB). A avaliação compartilhada é que, pela importância, não haveria “ônus político” em confirmar as propostas. Há também o apontamento de que as tratativas das apurações sobre a apuração envolvendo os lobistas não poderiam ser relacionadas aos projetos votados nesta quinta.A sessão também foi marcada pela presença do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e da vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) para homenagem ao ex-secretário das gestões de Iris Rezende (MDB) e ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), Paulo Ortegal.Novo RefisNesse contexto, o plenário aprovou em primeiro turno o projeto de lei que institui o novo Refis, período em que é aberta a possibilidade de renegociação de dívidas com a administração municipal. A proposta não constava na pauta do dia e foi incluída por inversão. Um dia antes, na quarta-feira (22), o Refis também foi aprovado com tranquilidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).A matéria autoriza também a participação da Prefeitura na XX Semana Nacional de Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), prevista para ocorrer de 3 a 7 de novembro. Essa foi a justificativa do prefeito para pedir tramitação em “caráter de urgência” da matéria.Enviada à Câmara em 30 de setembro, a proposta, que passou de forma unânime, segue agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) antes da votação em segundo turno no plenário. O texto prevê que o prazo de adesão aos benefícios será de, no máximo, 30 dias. O período de duração será definido por ato do prefeito, que deve ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM). O documento não tem estimativa de arrecadação. O benefício vale para dívidas vencidas até 30 de julho de 2025. Os descontos sobre juros e multas variam de acordo com a forma de pagamento.Entre os tributos que poderão ser renegociados estão os impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU), Territorial Urbano (ITU), de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), além de taxas e contribuições. A redução de juros e multas pode chegar a 99% à vista, variando de acordo com a forma de pagamento. Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 100 para pessoas físicas, e R$ 300 para pessoas jurídicas. Viagem Os vereadores também aprovaram o pedido do prefeito para se ausentar do País por 15 dias, em viagem que fará à Europa (Portugal e Espanha) e à Argentina de 26 de outubro a 9 de novembro. Diferentemente do informado pelo POPULAR anteriormente, a legislação prevê que pedidos do gênero, para viagens internacionais, devem ser aprovados pelo Legislativo, e não apenas comunicados.Mabel irá a Portugal e à Espanha até 5 de novembro e, em seguida, fará uma parada particular na Argentina, entre os dias 6 e 9 do mesmo mês. Durante o período fora, a vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) assumirá a Prefeitura.O principal compromisso de Mabel será em Barcelona, onde participará do Congresso Mundial Smart City, considerado o maior evento global sobre cidades inteligentes. Segundo o prefeito, o convite foi feito pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que custeará as despesas de hospedagem. As demais serão pagas por ele próprio.Devem acompanhá-lo na ida a Barcelona os secretários municipais Ana Carolina Almeida (Planejamento e Urbanismo Estratégico), Francisco Elísio Lacerda (Infraestrutura) e Fábio Christino (Inovação e Transformação Digital). Segundo Mabel, a Prefeitura arcará com os custos da viagem dos auxiliares. Está prevista também a ida do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) integrando a comitiva goiana.Antes da Espanha, o prefeito fará escala em Lisboa, onde pretende visitar mercados públicos e observar modelos que possam inspirar projetos em Goiânia. Esta será a segunda viagem internacional de Mabel desde o início da atual gestão. Em abril, ele esteve na Itália para conhecer um projeto de tratamento de lixo que transforma o resíduo em energia ou em um tipo de pedra.HomenagensA sessão ordinária desta quinta foi interrompida por menos de uma hora para a cerimônia de entrega de títulos de cidadania goianiense a Paulo Ortegal e ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conselheiro Héder Valim. As honrarias foram propostas por Markim Goyá (PRD).O vice-governador fez passagem relâmpago à solenidade, de cerca de 15 minutos. Ele foi embora sob a justificativa de compromissos em Mozarlândia, no interior do Estado. Além de Daniel, também estiveram presentes o ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha (PSD) e o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto.