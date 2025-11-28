A advogada Ana Paula Rezende (MDB) afirmou nesta quinta-feira (28) que se apresentará para construir uma possível pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026, com a meta de ocupar a segunda vaga, ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado. Com o entendimento de que “não tem outro lugar” que não seja na política, a filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende apontou em entrevista ao POPULAR que o mandato majoritário no Congresso Nacional possibilitaria mais “força” para executar ações e exercitar os princípios defendidos ao longo dos 70 anos de vida pública do pai.\nA consideração do projeto eleitoral ocorre em meio às reclamações da advogada sobre a falta de apoio político, principalmente do próprio partido, dirigido no estado pelo vice-governador Daniel Vilela. Ana Paula afirma que pediu ajuda ao vice e ao governo estadual em pelo menos duas oportunidades, mas não obteve resposta e se sentiu sozinha na busca por recursos para concluir a obra.