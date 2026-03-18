A bancada do União Brasil (UB) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) deverá terminar o período de janela partidária, em 3 de abril, com o maior número de saídas de parlamentares que buscam outras siglas para abrigar as pré-candidaturas à reeleição. Maior partido da Casa, a legenda deve perder metade dos atuais oito integrantes, por conta da avaliação dos deputados de que em chapas menores encontrarão mais chances para a disputa, em comparação com o provável “chapão” no UB.\nJá os prováveis remanescentes manifestam “preocupação” e “apreensão” com a efetiva formação de nominata com amplo potencial de votos, inclusive por conta da provável debandada, sob risco de também migrar, mas para partidos considerados grandes e com chapas proporcionais mais sólidas, como MDB e PSD. As duas siglas são consideradas pelos “puxadores de voto” por conta da expectativa de mobilização em torno dos presidentes estaduais, vice-governador Daniel Vilela (MDB), e o governador Ronaldo Caiado (PSD).