A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) enviou na terça-feira (20) à Prefeitura de Goiânia o termo de transação individual que formaliza a renegociação da dívida da Companhia de Urbanização da capital (Comurg) com a União, com desconto de quase 85% do valor total. Em vez de R$ 1,966 bilhão acumulado, a Comurg terá de pagar apenas R$ 302 milhões, em até 120 parcelas.\nO termo passará por análises de órgãos da Prefeitura e deve sofrer pequenos ajustes antes do despacho para assinatura do prefeito Sandro Mabel (UB), em data ainda não definida. Com a concretização do acordo, solicitado em julho do ano passado ao governo federal, Mabel se livra de um dos maiores gargalos da gestão municipal e avança na busca por declaração de independência da Comurg em relação ao Executivo.\nAlém de débitos tributários, previdenciários e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já inscritos na dívida ativa da União, a negociação inclui valores em aberto com a Receita Federal e de contribuição social. As primeiras parcelas a serem quitadas pela Comurg somam R$ 2,62 milhões, com valor maior (cerca de R$ 2,1 milhões) voltado ao FGTS.