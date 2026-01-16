O governo federal fez o pagamento de R$ 888,06 milhões em dívidas do Estado de Goiás ao longo de 2025. Os dados constam no Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, nesta quinta-feira (15).\nO valor pago coloca Goiás como o quarto Estado com maior volume de garantias honradas no ano, atrás apenas de Rio de Janeiro (R$ 4,69 bilhões), Minas Gerais (R$ 3,55 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 1,59 bilhão). No total, a União desembolsou R$ 10,95 bilhões para cobrir dívidas estaduais em 2025.\nConforme mostrou O POPULAR, o governo de Goiás conseguiu evitar o pagamento integral dos serviços da dívida inicialmente por meio de liminares do Supremo Tribunal Federal (STF) e, depois, pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), em todos os anos da gestão de Ronaldo Caiado (UB).