O governo federal bancou R$ 6,55 bilhões de dívidas não pagas pelo Estado de Goiás desde 2019, início do mandato do governador Ronaldo Caiado (UB). Inicialmente por liminares do Supremo Tribunal Federal (STF) e, mais tarde, pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), a gestão estadual se livrou do pagamento integral ou parcial dos serviços da dívida em todos os anos do governo Caiado.\nA gestão seguirá sendo contemplada com ajuda na União com a entrada no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que está prestes a ser oficializada. Na semana passada, ao comentar as adesões, Caiado disse que seu governo “construiu algo em equilíbrio fiscal que nunca se sonhou e nunca se imaginou que o Estado pudesse caminhar com suas próprias pernas”.\nOs dados dos pagamentos foram atualizados pelo balanço da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, referente a novembro de 2025. Este ano, os valores cobertos pela União para o governo goiano somaram R$ 815,69 milhões. Goiás é o terceiro Estado mais beneficiado nos últimos seis anos.