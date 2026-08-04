O partido Unidade Popular (UP) oficializou, em convenção estadual realizada no domingo (2), a candidatura de Luciana Amorim ao governo de Goiás. O ato ocorreu na Ocupação de Mulheres Maria Augusta Thomaz, no Setor Aeroporto, em Goiânia.\nO UP confirmou ainda os nomes de Caymmi Henrique como candidato a vice-governador na chapa de Luciana, e Guilherme Darques para a disputa ao Senado Federal.\nNão é a primeira vez que Luciana disputa as eleições. Ela já foi candidata a vice-governadora de Goiás nas eleições de 2022, em chapa encabeçada pelo Professor Pantaleão (UP). Já em 2024, a dupla disputou novamente as eleições municipais, na corrida pela Prefeitura de Goiânia. Na ocasião, Pantaleão foi candidato a prefeito e Luciana, vice.\nEsta é a última semana para as convenções partidárias. O prazo para confirmar candidatos termina na quarta-feira (5).