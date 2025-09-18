A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17) a urgência para um projeto de anistia a condenados por atos golpistas. A urgência votada foi relativa a um projeto de lei 2162/2023, do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Foram 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções.\nA aprovação do regime de urgência para projeto sobre anistia contou com ampla maioria de votos favoráveis na bancada goiana. Dos 17 integrantes, apenas dois se posicionaram contra a aprovação (veja abaixo).\nVotaram SIM\nAdriano do Baldy (PP) - Sim\nCélio Silveira (MDB) - Sim\nDaniel Agrobom (PL) - Sim\nIsmael Alexandrino (PSD) - Sim\nZacharias Calil (UB) - Sim\nGustavo Gayer (PL) - Sim\nJeferson Rodrigues (Republicanos) - Sim\nLêda Borges (PSDB) - Sim\nMagda Mofatto (PRD) -Sim\nMarussa Boldrin (MDB) - Sim\nProfessor Alcides (PL) - Sim