Urna eletrônica é o equipamento protagonista das eleições brasileiras. (José Cruz/Agência Brasil)\nO Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) trocou oito urnas eletrônicas que apresentaram problemas em dispositivos de segurança logo nas primeiras horas do primeiro turno das eleições. O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-GO, Frank Wendell Ribeiro, esclareceu que as falhas registradas não representam vulnerabilidade nos equipamentos, decorrendo principalmente do deslocamento até as seções eleitorais (confira as cidades abaixo).\nA gente prepara as urnas, elas ficam prontas no sábado e muitas vezes acontece problema de transporte. Então, a urna dá problema em algum dispositivo. Como ela conta com várias camadas de segurança, se identificar qualquer detalhe ou algum dispositivo que ficou frouxo, ela trava imediatamente e a gente precisa fazer a troca", pontuou o secretário.