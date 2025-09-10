O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara de Goiânia, Welton Lemos (SD), escolheu, nesta terça-feira (9), Coronel Urzêda (PL) para ser o relator do projeto de lei que propõe a revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. Urzêda votou pela aprovação da matéria no plenário em primeiro turno e já fez discursos contrários ao tributo. Urzêda disse que começou a rascunhar o relatório e destacou que o texto demonstrará coerência de seu posicionamento. No entanto, ainda não há data para o documento ser apresentado.\nO vereador afirmou que, no relatório, irá contrapor “intimidações” sobre a possibilidade de vereadores responderem juridicamente em caso de revogação da taxa. O projeto foi proposto por Lucas Vergílio (MDB). O prefeito Sandro Mabel (UB) já afirmou que, se a matéria for aprovada, será vetada pelo Executivo. Mabel disse que se os vereadores insistirem neste objetivo, “colocará a lei de responsabilidade em cima de quem estiver votando isso”.