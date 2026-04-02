Ex-secretário da Fazenda de Goiânia, Valdivino Oliveira afirmou, nesta quarta-feira (1º), que, durante seu período à frente da pasta, um dos alvos atingidos foi “virar a página do déficit”. “A Prefeitura é superavitária. Conseguimos avançar em muitos setores e agora a Prefeitura está pronta para cumprir os programas que o prefeito Sandro Mabel (UB) tem para a cidade”, disse Oliveira.\nA saída do economista de uma das principais pastas da Prefeitura de Goiânia foi confirmada ainda na manhã desta quarta. O ex-auxiliar de Mabel assumirá o comando da Secretaria da Economia do Distrito Federal (DF), no lugar de Daniel Izaías. Celina Leão (PP) tomou posse como governadora do DF na segunda-feira (30), no lugar de Ibaneis Rocha (MDB), que deixou o cargo para se candidatar ao Senado.\nNa Prefeitura, Mabel nomeou o superintendente de Planejamento, Orçamento e Tesouro da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Oldair Marinho da Fonseca, para exercer, de forma interina, o cargo de secretário. Ainda não há informação sobre quem será o novo titular da pasta.