A região do Vale do Araguaia, relevante para o agronegócio do estado, será a primeira a receber atenção prioritária do grupo de trabalho que discutirá melhorias no serviço de energia elétrica do estado. O colegiado foi formado em reunião realizada na sexta-feira (19), em reunião realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, com representantes do governo estadual, Equatorial Goiás (responsável pela distribuição de energia), EDP (atua na transmissão) e outras empresas do setor elétrico.De acordo com o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado (Acieg), Rubens Fileti, na reunião, houve o entendimento de definir prioridades, levando em consideração que Goiás tem um problema estrutural na rede de energia que se arrasta há anos. O POPULAR mostrou que, desde a semana passada, o setor produtivo voltou a cobrar melhorias no serviço, com foco nas ações da Equatorial. A reivindicação dos empresários é que a companhia acelere os investimentos programados para Goiás, sob o argumento de que o cronograma atual não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento do estado. Fileti afirmou que haverá cobrança para que os investimentos possíveis de distribuição sejam realizados no Vale do Araguaia. “Na outra parte, que é a transmissão, nós precisamos, pelo menos, encaminhar junto à nossa bancada federal, que são os senadores e deputados, para que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que está com um plano de investimento bem agressivo, coloque dentro da sua planilha de investimentos essa região”, disse. O subsecretário de Energia, Cidades Inteligentes e Telecomunicações da Secretaria-Geral de Governo ( SGG), Renato Lyra, afirmou que é preciso apontar as demandas do Vale do Araguaia de forma objetiva. Lyra disse que a região foi escolhida diante da compreensão de que é aquela com situação mais crítica no estado. Para o subsecretário, a solução do problema passa pela transmissão, que depende de diálogo com o governo federal. Em nota, a Equatorial citou reconhecimento pelo FEE do “esforço hercúleo” que a companhia tem feito para atender o mercado de energia, que cresceu 14,91% entre 2023 e 2025, acima da média nacional, que foi de 10,8% no mesmo período. A empresa atribuiu os dados à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério de Minas e Energia.De acordo com a Equatorial, os números são resultado da ampliação do sistema elétrico em Goiás realizado pela companhia desde 2023. A empresa também voltou a informar que, até junho, investiu R$ 5,3 bilhões no sistema de distribuição de energia do estado. A empresa mencionou ações que têm sido realizadas em diferentes regiões do estado, como Nordeste, Noroeste e Sudoeste (Rio Verde e Jataí). Quanto ao Vale do Araguaia, a empresa citou que concluiu a construção de uma linha de distribuição em 138Kv Jussara – Fazenda Canadá e a ampliação de carga da subestação. Também foram instalados bancos capacitores em 69 Kv em Britânia, Iporá e Piranhas e 13,8 Kv em Jussara. “Esses investimentos demonstram o compromisso da distribuidora em atender seus clientes mesmo perante o esgotamento do sistema elétrico”, afirmou.