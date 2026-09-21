Estreante na política, Danilo da Silva, de 43 anos, é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) ao governo de Goiás nas eleições deste ano. Nascido em São Luís (MA), ele milita há cinco anos na legenda e defende um governo construído sobre três pilares: salário, trabalho e terra. Tem como principal proposta dar o calote na dívida do Estado com os bancos para financiar educação, saúde, segurança pública e saneamento.\nNa última rodada da pesquisa Quaest/Rede Anhanguera de intenção de voto ao governo estadual, Danilo não pontuou, mas apesar disso, ele afirma não ter “ilusões” com o processo eleitoral e diz disputar o pleito apenas para denunciar o que chama de “desigualdade entre os partidos” e cobrar a “organização da classe trabalhadora”. Sobre a polarização política no País, ele dá seu diagnóstico: “É o retrato fiel da falência política brasileira, um sistema carcomido.”