“Vamos para o enfrentamento e vamos derrubar essa decisão porque é um projeto espetacular, sem igual no Brasil”, afirmou o governador Daniel Vilela (MDB) ao POPULAR na noite desta quarta-feira (17), ao defender os contratos para a ampliação do programa IA Contra o Crime. A Justiça concedeu liminar solicitada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) para suspender a parceria feita pelo Estado com a empresa Paladium Corp Desenvolvimeto de Tecnologia para a implantação de câmeras com inteligência artificial que cruzam dados no combate ao crime.\nO governador afirma que todo o processo foi regular e com respeito à legislação. “Nós fizemos um modelo de uma encomenda tecnológica que só existe naquela empresa, não há dúvida alguma disso. Se tivesse outra, a gente poderia fazer um chamamento público, mas não existe”, diz.