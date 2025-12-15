O presidente estadual do PSD, Vanderlan Cardoso, passou a considerar a formação de aliança em grupo de oposição ao governador Ronaldo Caiado (UB) e à futura candidatura do vice-governador, Daniel Vilela (MDB). Apesar de reafirmar a prioridade de confirmar candidatura ao Senado na base governista em 2026, o senador abre a possibilidade de diálogo com outros projetos, a depender do “interesse” demonstrado pelo Palácio das Esmeraldas em ter a legenda na aliança.\nVanderlan avalia que não há qualquer definição sobre o rumo do partido para a disputa estadual. “Não tem nada decidido e eu não defino sozinho. Sempre digo que a tendência é caminhar com o Daniel. Agora, nós temos que saber qual é o interesse dele e do governador em ter o PSD para valer. Qual que vai ser a participação? Como vai ser isso? Como vai ser a chapa majoritária? Eu não estou vendo essa disposição do governador e nem do vice em querer realmente o PSD participando, de verdade, de uma chapa para ser vencedora”, afirma o senador.