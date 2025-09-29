Senador licenciado e presidente do PSD goiano, Vanderlan Cardoso afirmou ao POPULAR que uma eventual candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PSD) ao Senado Federal ou mesmo uma composição na chapa governista ao Executivo estadual “só dependerá dele”. Vanderlan confirmou que tentará a reeleição e disse que a estratégia do PSD para o próximo ano será lançar duas candidaturas ao Senado.“Gustavo Mendanha, dentro do partido, desde que ele veio, tanto eu como o presidente Gilberto Kassab, Ismael Alexandrino, Samuel Almeida, que é secretário-geral, demos a garantia para ele que dentro do partido ele disputa o que ele quiser. Desde vice, desde senatoria, qualquer coisa. Então vai depender só dele. Como são duas vagas, ele decidindo que ele quer ser candidato, nós teremos duas vagas, dois candidatos dentro do PSD”, disse Vanderlan ao POPULAR no sábado (27) durante a Abertura Estadual do Plantio de Soja, em Nova Crixás (GO). Apesar da fala de Vanderlan, Mendanha havia dito ao Giro no último dia 16 que “não há possibilidade de ser candidato a vice” e que “foi para o PSD para ser candidato ao Senado” após conversas com Vanderlan e com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. “Entendo que não tinha condição de ser vice em função da minha idade e do meu grupo político, que são iguais ao do Daniel Vilela (vice-governador, do MDB)”, afirmou Mendanha. Vanderlan avaliou ainda que a tendência é o PSD apoiar a candidatura do vice-governador Daniel Vilela (MDB) ao Palácio das Esmeraldas. Destacou, porém, que apesar de ter participado de agendas governistas nos últimos dias, como lançamentos de obras e a inauguração do Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora), não houve conversas formais com Daniel nem com o governador Ronaldo Caiado (UB). “Eu tenho acompanhado muito a agenda com o vice-governador, com o governador, e a maioria do pessoal que está no PSD já está em uma parceria com o governo. É o caso do Francisco Júnior, do Vilmar Rocha, do próprio Ismael Alexandrino, que está tendo diálogo muito bom com o governador e o Daniel. Agora, precisamos sentar para definir que tipo de interesse que o governo, o vice-governador, o governador tem no PSD. Nós temos bons nomes para vice. O PSD, eu acho que é peça importante hoje, não só pelo horário eleitoral, mas pelos nomes que tem”, disse Vanderlan, negando a possibilidade de sair do partido. (Gabriel Neves)