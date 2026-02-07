O senador Vanderlan Cardoso rebateu nesta sexta-feira (6) as declarações do governador Ronaldo Caiado e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sobre as dificuldades para confirmar sua candidatura à reeleição dentro do grupo aliado ao Palácio das Esmeraldas. Ao citar palavra utilizada pelo dirigente nacional, o parlamentar cobrou que todos os envolvidos tenham “desprendimento” para tratar dos rumos do partido em Goiás.\n“Ele disse que vai estar conversando e que eu posso ter desprendimento. Então, desprendimento tem que ter de todos os lados, né? Parceria é boa quando é de mão dupla. Tem que ter desprendimento de lá e de cá”, apontou o senador em entrevista coletiva. “Eu já tive total desprendimento quando fui consultado sobre a vinda do governador para o PSD. Fui favorável e dei o parecer positivamente, principalmente com relação à formação das chapas. Agora, a questão de candidatura dentro do partido vai depender dessa reunião de segunda-feira.”