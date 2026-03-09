Os dois pré-candidatos definidos pela base de apoio ao governador Ronaldo Caiado (PSD) para a disputa ao Senado em outubro minimizam a disputa interna com a primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), que tem preferência e apoio prioritário da máquina estadual, com destaque para a área social, coordenada por ela mesma. Até então afastados do Palácio das Esmeraldas, o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) apostam na busca pelo segundo voto e na construção da campanha com estruturas alternativas ao caiadismo.\nZacharias e Vanderlan foram buscados às pressas em movimento do governador e do vice, pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), depois que foi encerrada a articulação para composição com o PL e eventual formação de chapa única com Gracinha e o deputado federal Gustavo Gayer (PL). Com projetos únicos de buscar cadeira no Senado, os dois pré-candidatos chegaram a manter diálogos com grupos de oposição, mas aceitaram o chamado governista, principalmente, pelas promessas de apoio interno.