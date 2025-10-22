O senador e presidente estadual do PSD, Vanderlan Cardoso, rejeitou a existência de qualquer diálogo para composição do partido com a pré-candidatura do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) para a disputa das eleições em 2026. O parlamentar respondeu ao POPULAR sobre o que chamou de “rumores” e “boatos” que apontam avanços nas últimas semanas em conversas a partir de articulação junto ao presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.\nA aliança chegou a ser dada como certa por tucanos ouvidos pela reportagem nos últimos dias, considerando a provável falta de espaço para a candidatura à reeleição de Vanderlan na base do governador Ronaldo Caiado (UB) e do vice, Daniel Vilela (MDB). Além disso, os aliados de Perillo consideravam, nos bastidores, que o reforço do projeto de oposição poderia dar resposta à ausência de nomes competitivos para a formação de chapas do PSD a deputado federal e estadual.