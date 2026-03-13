O senador Vanderlan Cardoso (PSD) confirmou nesta quinta-feira (12) o lançamento da pré-candidatura à reeleição na base do governo estadual, em evento que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (PSD) e do vice e pré-candidato ao Palácio das Esmeraldas, Daniel Vilela (MDB). Em discurso, Vanderlan garantiu que não vai “brincar de pedir apoio” ao emedebista e negou “jogo duplo” para a disputa das eleições de outubro.\nAs declarações ocorreram por conta de especulações em torno da possibilidade de que a esposa do senador e suplente de Wilder Morais (PL), Izaura Cardoso, assuma o mandato no Senado, caso o pré-candidato de oposição seja eleito ao governo neste ano. Em parte da fala direcionada a Caiado e Daniel, Vanderlan fez questão de rejeitar qualquer eventual dúvida sobre seu engajamento com o projeto palaciano.