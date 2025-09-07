Manifestações contra e a favor de Bolsonaro no 7 de setembro em Goiânia (Octávio Rodrigues/TV Anhanguera)\nOs manifestantes contra e a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentraram em dois pontos de Goiânia, neste domingo (7), feriado de Independência do Brasil. Os participantes da direita ocuparam a Praça do Sol, no setor Oeste, enquanto representantes da esquerda se encontraram na Praça do Trabalhador, no setor Central.\nNo ato da Praça do Sol, chamado de "Reaja Brasil", participaram políticos como o deputado federal Gustavo Gayer (PL), o deputado estadual Amauri Ribeiro (UB) e os vereadores Coronel Urzêda (PL), Willian Veloso (PL) e Sanches da Federal (PP).\nNa Praça do Sol, no evento que marcou o 31º encontro do "Grito dos Excluídos" estavam a deputada federal Adriana Accorsi (PT), a deputada estadual Bia de Lima (PT) e os vereadores Fabrício Rosa (PT) e Kátia Maria (PT).