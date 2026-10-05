Veja quem são os deputados federais que foram eleitos, neste domingo (4), para representarem o estado de Goiás na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos. Goiás tem 17 cadeiras na Casa.\nBruno Peixoto (UB): 207.899 votos\nDelegada Adriana Accorsi (PT): 177.103 votos\nFred Rodrigues (PL): 152.380 votos\nFlávia Morais (MDB): 143.497 votos\nMagda Mofatto (PL): 131.983 votos\nLucas do Vale (PSD): 126.679 votos\nAdriano do Baldy (PP): 123.011 votos\nDaniel Agrobom (PSD): 116.842 votos\nJosé Nelto (UB): 115.504 votos\nLucas Calil (PRD): 109.025 votos\nCélio Silveira (MDB): 105.256 votos\nMajor Vitor Hugo (PL): 104.378 votos\nRubens Otoni (PT): 101.902 votos\nGlaustin da Fokus (Podemos): 98.652 votos\nMarussa Boldrin (Republicanos): 88.888 votos\nSilvye Alves (UB): 78.332 votos\nFábio Sousa (PL): 43.643 votos\n-web stories deputados federais (1.3464258)