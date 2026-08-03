SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o e-Título, app oficial que funciona como versão digital do título de eleitor, com novas funções e reforço de segurança para as eleições de 2026.\nNova versão do e-Título reúne serviços que antes exigiam outras plataformas da Justiça Eleitoral. A ideia, segundo o TSE, é dar mais autonomia ao eleitor e facilitar o uso do documento no dia da votação.\nTribunal recomenda baixar e atualizar o aplicativo com antecedência para evitar instabilidade perto do pleito. Com o app instalado, o eleitor passa a ter o documento digital pronto para apresentar como identificação na seção eleitoral, quando aplicável.\nAcompanhamento de solicitações feitas no Título Net agora aparece dentro do aplicativo. O eleitor pode monitorar em tempo real o andamento de pedidos enviados à Justiça Eleitoral, acessando a aba 'Mais opções'.