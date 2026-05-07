Com a devolução de R$ 550 milhões do duodécimo feita pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) ao Poder Executivo, três rodovias no estado serão duplicadas. Os trechos beneficiados totalizam 396 quilômetros, sendo: a GO-462, entre Goiânia e Nova Veneza (47 km); a GO-330, entre Goiânia e Orizona (138 km); e a GO-352, entre Bela Vista e Catalão (211 km).\nA devolução foi formalizada em um encontro realizado na última terça-feira (5) na Alego, que fica no Park Lozandes, em Goiânia. Segundo o governador Daniel Vilela (MDB), as obras começarão o mais rápido possível, assim que todo o projeto for concluído. Entretanto, Vilela não estipulou um prazo exato.\nConforme o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), as reformas tratam-se de “obras estruturantes”, escolhidas pelos deputados estaduais. O projeto busca melhorar a mobilidade da população e gerar mais segurança ao trânsito, entre outros objetivos. Além disso, esse foi o maior repasse já feito pela Alego aos cofres do Estado.