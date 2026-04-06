Janine Mello, goiana nascida em Anápolis, assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) na última quarta-feira (1), substituindo a ex-ministra Macaé Evaristo, que esteve no cargo desde setembro de 2024. Segundo o governo federal, a troca ocorre em um momento de continuidade das principais agendas do ministério e sinaliza a manutenção das políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos humanos no país.\nA ministra esteve no cargo de secretária-executiva da pasta desde 2024 e destacou em entrevista ao POPULAR que nesse período conseguiu impulsionar uma série de projetos importantes.\n“A expectativa para esta nova etapa é dar continuidade a esse trabalho, acelerar o ritmo das entregas e contribuir para o fortalecimento das políticas de direitos humanos no Brasil”, explicou.