O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber assistência religiosa de um bispo evangélico e um pastor na superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe. Conforme apurado pelo O Globo, o bispo é Robson Rodovalho, de 69 anos, que nasceu em Anápolis, na região Central de Goiás. Ele é o fundador e atual presidente da Igreja Sara Nossa Terra e atuou na comunidade evangélica de Goiânia por quase 20 anos.\nCasado e pai de três filhos, Rodovalho, que atualmente mora em Brasília, também é físico com especialização em ressonância eletromagnética, teólogo, filósofo, apresentador de TV, cantor e escritor com mais de 50 obras publicadas. No currículo do bispo também consta a atuação como professor Universitário de Física na Universidade Federal de Goiás (UFG) e no Colégio Estadual Pedro Gomes; professor de Cálculo Comercial no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e professor de Matemática no Colégio Assis Chateaubriand.