A Prefeitura de Goiânia aplicou R$ 9,9 milhões em assistência social em 2025, primeiro ano de mandato de Sandro Mabel (UB) no Paço. O montante representa queda na comparação com exercícios anteriores. Na comparação com 2024, quando o empenho foi de R$ 29 milhões, a redução foi de aproximadamente 66%.\nEm 2021, início da gestão de Rogério Cruz (SD), o Paço gastou R$ 108 milhões com a área, em contexto de enfrentamento à Covid-19 e recebimento de repasses da União para este fim. Já em 2017, primeiro do mandato de Iris Rezende, a despesa da Prefeitura com assistência social foi de R$ 60 milhões.\nA Prefeitura aplicou R$ 12,4 milhões entre janeiro e abril de 2026. Os números tratam de valores empenhados e constam nos relatórios de contas publicados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), ligado à Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados de anos anteriores foram atualizados pela inflação até abril, pois o último documento divulgado foi referente ao segundo bimestre de 2026.