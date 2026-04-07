O fim do prazo para filiações visando as eleições de outubro pode gerar um novo imbróglio jurídico envolvendo um vereador de Goiânia e acabar nos tribunais da Justiça Eleitoral. Willian Veloso declarou que acionará o Partido Novo, ao qual se filiou na última sexta-feira (3), em virtude da definição da cúpula da sigla de não incluí-lo na chapa de deputado estadual para a disputa deste ano.\nEle afirma que sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) está sendo rifada porque a direção do partido já estaria com a “convenção montada antecipadamente” e que o Novo “expõe ato discriminatório com um pré-candidato, claramente em função de sua deficiência”, já que o parlamentar utiliza cadeira de rodas.\nA decisão foi comunicada nesta segunda-feira (6) pelo vice-presidente estadual do Novo, Paulo Vitor Marques, em vídeo postado nas redes sociais, no qual afirmou que Veloso “é bem-vindo ao partido, mas não será candidato a deputado estadual, por uma construção regional que respeita a palavra e o consenso entre todos os pré-candidatos da chapa”.