O vereador de Anápolis Carlos Antônio dos Santos, mais conhecido como Carlim da Feira (PSD), de 56 anos, que morreu após ser atropelado, foi reconhecido por amigos nas redes sociais como um homem ‘dedicado, humilde e trabalhador’. AO POPULAR, a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), contou em entrevista nesta segunda-feira (9) que perdeu além de um vereador, um grande amigo.\nO Carlim era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito discreta, mas muito companheira de todas as horas, um homem muito leal. Eu perco, além de um vereador, um grande amigo. E esse é o sentimento de todos os vereadores, de todos os servidores, a qual ele fez uma relação muito bonita”, disse.\nAinda conforme a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador era feirante e construiu sua história defendendo os trabalhadores das feiras. O velório, que será aberto ao público, deve acontecer no plenário da Câmara.