O vereador Hélio Sardinha de Souza (União Brasil), conhecido como Helinho do Ônibus, é investigado pela Polícia Civil de Goiás por suposta importunação sexual contra uma servidora da Câmara Municipal de Jandaia, no sudoeste goiano. O episódio teria ocorrido em 11 de dezembro de 2025, dentro do prédio da Câmara. O político nega as acusações.\nAo POPULAR, a defesa do vereador, representada pelos advogados Natalha Pires e Danilo Vasconcelos, informou “que o referido investigado declara-se inocente e que toda a situação vivenciada, inclusive a indevida exposição de inquérito que deveria tramitar sob sigilo, configura evidente retaliação de natureza política” (leia na íntegra ao final da matéria).\nPrefeito e vice de Turvânia têm mandados cassados por abuso de poder político e econômico\nDeputada Silvye Alves denuncia importunação após receber imagens de homem nu