O vereador de Santa Cruz de Goiás Sérgio Lopes Ferreira dos Santos morreu aos 50 anos. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade na quarta-feira (19). A causa da morte não foi informada.\nEm respeito à sua memória e diante desta irreparável perda, o município declara luto oficial, como forma de reconhecimento à sua trajetória e aos serviços prestados à população de Santa Cruz de Goiás”, publicou a prefeitura em nota.\nMorre aos 51 anos o vereador de Planaltina João do Sindicato\nEx-prefeito de Caturaí morre aos 61 anos\nVereador morre aos 26 anos em Nova América\nConhecido como Sérgio da Oficina, o parlamentar foi eleito em 2024 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o político era natural de Santa Cruz de Goiás e disputou também as eleições de 2016 e 2020, nas quais foi igualmente eleito.