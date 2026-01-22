O vereador de Urutaí Éder Alberto Jorge Pimenta (sem partido), suspeito de estuprar uma estagiária da Câmara Municipal do município, no sudeste goiano, foi indiciado pelo crime de estupro, informou a Polícia Civil. Segundo o delegado Elton Diogo Fonseca, responsável pelo caso, as investigações apontaram que o parlamentar atraiu a vítima “sob o falso pretexto da realização de um trabalho fotográfico”.\nPorém, a coduziu a um motel da cidade de Pires do Rio, onde, mesmo diante das negativas dela, praticou atos que caracterizam o crime de estupro”, detalhou Fonseca. O caso tramita em segredo de justiça.\nAo POPULAR, a defesa do político informou que o inquérito policial foi concluído com indiciamento, “o que não significa condenação nem reconhecimento de culpa” (leia na íntegra ao final da matéria).