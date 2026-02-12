O vereador de Urutaí, no sudeste de Goiás, Éder Alberto Jorge Pimenta, virou réu por estuprar uma estagiária de 25 anos durante o trabalho. A decisão é do juiz José dos Reis Pinheiro Lemes, da 2ª Vara Judicial/Criminal da Comarca de Pires do Rio, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).\nO advogado de Pimenta, Marcelo Godoi, informou que analisa o processo para adotar as medidas cabíveis. “Esclareço que o recebimento da denúncia não significa condenação, mas apenas o início da fase processual, na qual serão plenamente exercidos o contraditório e a ampla defesa”, citou a defesa (veja a íntegra da nota ao final desta reportagem).\nSegundo a denúncia, o acusado teria constrangido a jovem, mediante violência e grave ameaça, a praticar com ele “conjunção carnal e outros atos libidinosos” no interior de um motel localizado na rodovia GO-020, em Pires do Rio.