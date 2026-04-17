-POP_FabricioRosa_170426 (1.3399625)\nO vereador de Goiânia, Fabrício Rosa (PT), foi preso suspeito de desacato, nesta sexta-feira (17), pela Polícia Militar enquanto participava de uma manifestação em memória do massacre de Eldorado dos Carajás, na cidade de Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado. O caso aconteceu na rodovia GO-210 em frente à Usina Santa Helena (assista ao vídeo acima).\nNo vídeo é possível ver o momento em que Fabrício Rosa afirma: "a Polícia Militar que assassina jovens todos os dias, que mata jovens pretos todos os dias, que comete ilegalidades todos os dias, e agora que não quer permitir um parlamentar" e logo em seguida tem a prisão decretada pela PM.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil pedindo informações, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. Já a Polícia Militar disse à reportagem que "durante a ocorrência, um vereador de Goiânia reiteradamente descumpriu ordens legais emanadas pela equipe policial, tentou romper o isolamento estabelecido e proferiu ofensas contra os policiais militares. Em razão de sua conduta, foi realizada sua prisão em flagrante pelos crimes de desobediência e desacato" (leia a nota na íntegra abaixo).