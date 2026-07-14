Está em tramitação na Câmara de Goiânia um projeto de resolução que autoriza o vereador da capital a se licenciar para assumir, como suplente, mandato em outro ente federativo. A validade da proposta tem questionamentos jurídicos. A procuradoria da Casa emitiu parecer pelo arquivamento do texto, apontando a inconstitucionalidade formal diante da necessidade de uma modificação deste tipo ter de ser realizada por meio de alteração da Lei Orgânica do Município. Existem ainda apontamentos sobre a proposta tratar de acúmulo de mandato eletivo, o que também vai contra a Constituição Federal.\nNa prática, se a matéria for aprovada, o parlamentar poderá deixar a cadeira na Casa, tomar posse como deputado estadual ou federal e, depois, retornar ao mandato do qual é titular. Pela regra atual, para assumir cadeira em outro mandato eletivo, mesmo como suplente, o vereador precisa renunciar. O POPULAR já mostrou que pelo menos 20 dos 37 vereadores de Goiânia são pré-candidatos a deputado estadual, federal ou senador na eleição deste ano.