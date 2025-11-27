Após intensas reações de vereadores e representantes n a sessão ordinária desta quarta-feira (26), Tião Peixoto (PSDB) decidiu retirar de pauta o seu projeto de lei para flexibilizar o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas nas madrugadas. A proposta passaria pela primeira votação, mas a análise foi interrompida diante das manifestações favoráveis à mudança de representantes do setor que se aglomeraram nas galerias e ao discurso de vereadores contrários ao texto. Também estavam presentes vários militares da Polícia Militar de Goiás (PM-GO).\nAs reações dos manifestantes aos pronunciamentos dos vereadores Pedro Azulão Jr., Lucas Vergílio e Sargento Novandir (os três do MDB) - que fizeram discursos contrários à proposta e saíram em defesa da segurança pública - levaram o presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), a pedir “ordem”, ameaçando suspender a sessão caso os gritos, vaias e assovios não encerrassem. “Esta Casa é aberta ao público, mas aqui não é um estádio. Existem regras”, afirmou.