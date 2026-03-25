O vereador Sanches da Federal (PP) pediu para retirar da pauta de votação da sessão ordinária desta terça-feira (24), na Câmara Municipal de Goiânia, o projeto de lei de sua autoria que revoga a vinculação da produtividade dos agentes de trânsito ao número de multas aplicadas. De acordo com o parlamentar, a lei vigente desde 2013 potencializa o que ele chama de “indústria da multa” e a avaliação dos agentes deveria ser medida por ações educativas e de prevenção.\nA proposta seria votada em primeiro turno, mas diante das críticas de parlamentares da base, que se estenderam praticamente por toda a sessão, da presença de representantes da categoria, e até protesto realizado por Pedro Azulão Jr. (MDB) - que foi ao plenário vestido com roupa de agente de trânsito -, Sanches afirmou perceber que não havia força para passar a matéria. “Eu entendo a estratégia. Tem o decano com 11 mandatos pensando de forma diferente. O Azulim com 7 mandatos pensando de forma diferente. O Tião Peixoto que tem uma família na política há 50 anos pensando de forma diferente. Tem o presidente do Sindicato dos agentes de trânsito aqui”, disse Sanches.