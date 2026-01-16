O vereador Éder Alberto Jorge Pimenta, suspeito de estuprar uma estagiária da Câmara Municipal de Urutaí, perdeu o cargo de presidente da Casa Legislativa do município, no sudeste de Goiás, após votação realizada na noite desta quinta-feira (15). O caso ocorreu durante uma viagem a trabalho, em novembro de 2025.\nO POPULAR tentou contato com a defesa, mas não obteve retorno até a última atualização da matéria. Em nota enviada ao g1 Goiás, a defesa do vereador informou que aguarda o acesso integral aos autos do processo administrativo para uma manifestação técnica, destacando que o inquérito policial ainda está em andamento e não foi concluído (leia a nota completa ao fim da matéria).\nAo g1, Lindomar dos Santos Veloso Lopes, o novo presidente da casa, informou que a destituição foi aprovada por unanimidade, em votação secreta, com oito votos favoráveis, e que Éder não compareceu à sessão. Com a destituição, o vice-presidente foi automaticamente empossado como presidente da Câmara para a conclusão do mandato da Mesa Diretora.