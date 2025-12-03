O vereador Éder Alberto Jorge Pimenta, presidente da Câmara Municipal de Urutaí, no sudeste goiano, suspeito de estuprar uma jovem durante uma viagem a trabalho, foi expulso do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Por meio de nota, o MDB informou que “o partido não compactua, em hipótese alguma, com condutas dessa natureza".\nRepudiamos de forma absoluta e veemente qualquer tipo de violência, especialmente a praticada contra mulheres, causa da qual o MDB é defensor histórico e permanente”, disse um trecho da nota (leia na íntegra ao final da matéria).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do vereador para pedir um posicionamento sobre a expulsão do político do partido, às 17h20 desta quarta-feira (3), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEstudante que denunciou ter sido estuprada por vereador gravou conversa em motel: 'Só quero trabalhar'