-Vídeo - Zander missa (1.3415165)\nO vereador Zander Fábio (Podemos) postou um vídeo em uma igreja de Goiânia pouco antes de ser preso suspeito de desviar dinheiro público. Em 2024, ano do suposto crime, ele era secretário de Cultura da capital. As imagens mostram uma missa sendo realizada na Matriz de Campinas (assista acima). Segundo a Polícia Civil (PC), os desvios ultrapassam R$ 1,5 milhão.\nEm nota, a defesa de Zander afirmou que o ex-secretário nunca participou de qualquer esquema de desvio de recursos públicos. "Essa operação é um desdobramento de outra investigação de que ele faz parte e com a qual sempre colaborou", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).\nTambém em nota, a assessoria de imprensa de Rogério Cruz informou que o ex-prefeito não é investigado na operação e confia no trabalho das autoridades (leia na íntegra ao final do texto).