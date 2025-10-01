-POP_VEREADORA_DISCURSO_1_10_2025 (1.3319002)\nUma vereadora disse durante uma sessão na Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, que é ‘a favor da violência contra mulher’. Um vídeo divulgado pelo g1 Amazonas mostra Elizabeth Maciel (Republicanos), também conhecida como ‘Betinha’, afirmando mais de uma vez no microfone durante a sessão que é a favor do crime (veja acima).\nEu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher sim. Quando o homem bate na mulher eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher, também tem mulher que merece apanhar”, disse em voz alta.\nO POPULAR não conseguiu localizar, até a última atualização desta matéria, a defesa da parlamentar para posicionamento. A reportagem entrou em contato com o partido Republicanos-AM na manhã desta quarta-feira (1°) por meio de e-mail, mas até a última atualização desta matéria não teve retorno.