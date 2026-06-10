O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (9), a ampliação de dois para cinco anos do prazo máximo de duração dos contratos de professores e servidores administrativos temporários da rede municipal de Educação. A mudança na legislação foi incluída pelo líder do prefeito, Wellington Bessa (Mobiliza), por emenda no projeto que tem como objeto original o reajuste no piso do magistério, o que provocou críticas da oposição.\nBessa apresentou a emenda no dia 3 de junho, durante a reunião da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos. O texto prevê ainda que os contratos que estavam vigentes e tiveram a execução interrompida ou encerrada de 1º de maio em diante podem ser reativados e prorrogados, desde que o prazo total da contratação, considerando todas as prorrogações realizadas, não ultrapasse cinco anos.