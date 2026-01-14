O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), vetou três emendas de vereadores à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, sancionada e publicada na última sexta-feira (9) no Diário Oficial do Município (DOM). As sugestões rejeitadas são de dois integrantes da base aliada - Cabo Senna (PRD) e Thialu Guiotti (Avante) -, e da oposicionista Kátia Maria (PT). A principal justificativa apontada para os vetos é a “inconstitucionalidade” das modificações.\nGuiotti e Kátia afirmam que foram “surpreendidos” com as rejeições de suas emendas e reforçam que “não houve diálogo” com a Prefeitura, embora ponderem que as sugestões só avançaram - durante a tramitação e votações do projeto - diante da anuência do líder do governo, Wellington Bessa (DC), e da disposição dos demais integrantes da base aliada. Procurado, Senna não respondeu aos contatos da reportagem.