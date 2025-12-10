Os vereadores de Goiânia apresentaram 37 emendas ao substitutivo do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, de autoria da Prefeitura. A proposta está em fase final de análise pelo relator, Lucas Vergílio (MDB), que deve concluir o parecer ainda nesta semana. Somente após isso, o relatório será votado na Comissão Mista, que ainda não marcou a próxima reunião.\nAs propostas dos parlamentares tratam desde regras para execução orçamentária e controle fiscal até a inclusão de ações específicas nas áreas de Educação, Infraestrutura, Segurança e Assistência Social. Aava Santiago (PSDB) sugere mudanças no artigo 36 para obrigar o Executivo a notificar vereadores quando houver saldo de emendas impositivas sem destinação, além de inserir regulamentação sobre despesa irrelevante. Coronel Urzêda (PL) quer condicionar qualquer aumento de arrecadação tributária à aprovação de lei específica acompanhada de relatório técnico que comprove redução de despesas de custeio.