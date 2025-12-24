O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou de forma definitiva e unânime, nesta terça-feira (23), o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, do Executivo. A proposta, que segue agora para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB), passou em menos de um minuto, sem qualquer discussão.\nO texto aprovado é o referendado na Comissão Mista na última sexta-feira (19), com o voto em separado de Pedro Azulão Jr. (MDB), que reduz o porcentual de remanejamento da Prefeitura de 30% para 23%, após acertos com o líder do governo, Wellington Bessa (DC).\nEm seu voto, Azulão acolheu dois pontos do relatório original de Lucas Vergílio (MDB). Do conjunto de 37 emendas sugeridas pelos vereadores, o emedebista confirmou apenas três, que tratam de ajustes específicos da execução orçamentária, de Aava Santiago (PSDB), Kátia Maria (PT) e Oséias Varão (PL).