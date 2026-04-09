A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (8), o relatório de Léo José (SD) contendo as adequações exigidas pelo Paço às emendas impositivas dos vereadores ao Orçamento de 2026. O documento aprovado abrange 368 emendas que não haviam sido acatadas anteriormente e totalizam ao menos R$ 90,4 milhões.\nA aprovação do parecer ocorreu três dias antes do término do prazo oficial de 30 dias para a resposta do Legislativo, iniciado em 11 de março, quando a Prefeitura fez a devolutiva dos processos com impedimentos à Casa. De acordo com o líder do governo, Wellington Bessa (DC), o relatório, agora aprovado, será apenas lido em plenário e segue diretamente para a avaliação da Prefeitura. A reunião desta quarta-feira ocorreu de forma extraordinária e a votação foi feita a jato, com a confirmação em menos de três minutos e sem discussões.