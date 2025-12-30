Discussões de mais de uma hora, acusações de aumento de impostos aos contribuintes e tentativa de colocar trava ao texto original marcaram o segundo turno de votação do projeto de lei complementar, da Prefeitura de Goiânia, que altera o Código Tributário Municipal para ampliar a finalidade da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip), com o financiamento de sistemas de monitoramento e mantendo a cobrança mensal sobre imóveis edificados ou não.\nA proposta foi aprovada definitivamente pela Câmara Municipal, em sessão extraordinária nesta segunda-feira (29), com nove votos contrários. Em entrevista ao POPULAR, o prefeito Sandro Mabel (UB) rebateu o argumento dos vereadores de que a proposta irá redundar em aumento da cobrança para os cidadãos e justificou o projeto como “adequação à lei federal”.