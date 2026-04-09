O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou de forma definitiva nesta quarta-feira (8) o projeto de lei de autoria de Sanches da Federal (PP) que autoriza o Executivo a ampliar de 20 para 40 dias corridos o período da licença-paternidade dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta da capital.\nA proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).\nSegundo a justificativa, a proposta visa garantir condições mais adequadas à vivência da paternidade responsável, “reconhecendo que o papel do pai vai muito além do registro civil do nascimento”.\nCâmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias\nINSS prepara mudanças na licença-maternidade das autônomas; veja alterações\nJustiça reconhece união estável de trisal em Goiás\nO parlamentar aponta ainda que trata-se de uma política pública voltada à proteção da infância, valorização da parentalidade e ao “fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares, com reflexos positivos para o bem-estar social”.