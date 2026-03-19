Quase dois anos depois de ter sido apresentado, o projeto de lei de autoria do vereador Lucas Kitão (UB) que autoriza a criação do Centro Municipal de Tratamentos com Cannabis Medicinal (CMTCM) foi aprovado em definitivo, e sem votos contrários, pelo plenário da Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (18). O texto chegou à Casa em maio de 2024.\nA proposta, que visa disponibilizar tratamentos baseados em derivados de cannabis para condições de saúde especificadas pela legislação federal e regulamentações da Anvisa, segue agora para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB). A Procuradoria-Geral do Município (PGM) informou que aguarda a chegada do projeto no Paço para uma análise mais detalhada sobre seu conteúdo e legalidade.\nKitão disse ao POPULAR que esteve com o prefeito e com a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez, nesta quarta para reforçar o pedido de sanção à proposta. “Ele falou que vai olhar e pediu para ver com a Sabrina uma reunião com os representantes da área para avançar. Agora, é outra missão, a de tirar do papel”, afirmou.