Os vereadores de Anápolis aprovaram em definitivo a instituição do "Dia dos Legendários" no calendário anual do município. Dos 23 parlamentares, apenas quatro deles votaram contra a proposta (veja lista completa ao final desta reportagem). O texto foi apresentado pelo vereador Wederson Lopes (UB), que comemorou a aprovação.\nÉ algo que tem se espalhado e Anápolis é pioneira em Goiás. Com isso, queremos comemorar no dia 23 de julho a honra de homens que têm feito a diferença”, declarou o parlamentar.\nA próxima etapa é o encaminhamento do projeto de lei para sanção ou veto do prefeito Márcio Corrêa (PL). O POPULAR entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Anápolis, nesta sexta-feira (22), às 8h45, por mensagem, para obter informações sobre a tramitação da proposta, mas não houve retorno.